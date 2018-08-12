قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن 97% من الموارد المصرية المائية تنبع من خارج الحدود المصرية، موضحا أن مصر زادت في الـ4 سنوات الماضية 10 مليون نسمة، موضحا أن هؤلاء فقط احتياجاتهم لمياه الشرب مليار متر مكعب مياه دون المتطلبات الأخرى.

وأضاف عبدالعاطي خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة أن تلك الزيادات تتطلب بنية تحتيه مختلفة وإجراءات عديده والحفاظ على المجاري المائية من التلوث وزيادة الوعي وتدبير الاستثمارات والسيطرة على التعديات وتحديث التشريعات والتي على إثرها يتم حاليا مناقشة قانون للموارد المائية في مجلس النواب المصري.