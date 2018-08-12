كلف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام الصيدلة بتشكيل حملة موسعة من إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتورة محمد عبدالحي مدير الإدارة، للمرور على الصيدليات بمدن ومراكز "الحسينية - منشأة أبو عمر - ديرب نجم - منيا القمح".

أسفرت الحملة عن ضبط 400 قرص تامول، أدوية جدول أول مخدرات، مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة بالمخالفة للقانون رقم 182 لسنة 1960 قانون المخدرات، عدد 100 قرص ميزوتاك (أدوية خاصة بالمستشفيات) محظور بيعها في الصيدليات، عدد 3000 قرص أدوية جنسية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، عدد 30 عبوة أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور بيعها بالصيدليات، عدد 550 قرص أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع بالمخالفة للقانون رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته، قانون قمع الغش والتدليس، عدد 3560 قرصا، زجاجة، أمبولة أدوية متنوعة موجودة في صيدلية غير مرخصة بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتم تشميع الصيدلية، عدد 800 قرص، أنبوبة أدوية مستوردة مهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحة بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنه 1955 والقانون رقم 66 لسنة 1963، قانون الجمارك، وتعديلاته.