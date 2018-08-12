قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن توافر أدوية الضغط المسرطنة في الصيدليات برغم حظرها.

وأضاف "فؤاد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN"، الأحد، أن بعض الصيدليات تسعى لتحقيق الأرباح من بيع تلك الأدوية، متجاهلة إصدار وزارة الصحة نشرة حظرت فيها تداول 14 صنفا دوائيا تحتوي على مادة "الفالسارتان"، وذلك بالتزامن مع ما أكدته منظمة الأدوية الأوروبية، مطالبا بسرعة سحب جميع الأدوية التي تحتوي على هذه المادة من الأسواق.

وأكد أن هناك بعض الصيدليات خالفت قرار سحب الأدوية المسرطنة، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على وزارة الصحة، وعليها بذل كل ما لديهم لسحب الأدوية كلها من صيدليات الجمهورية.

وذكر أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن سحب الدواء بعد أن كشفت الشركة الصينية صاحبة الدواء عن وجود خلل فى بعض محتويات الدواء، وأكدت التجارب التي تجريها بأنه تسبب في السرطان لعدد من الحالات.