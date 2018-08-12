وعد الإعلامي أحمد موسى، بفضح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمحسوبين عليها، القائمين على إعداد المخططات التخريبية للنيل من البلاد.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ما كشفه المستشار عماد أبو هاشم في مداخلة هاتفية بالأمس مع البرنامج لا تتعدى نسبته 10% من الذي يعرفه عن مخططات الجماعة الإرهابية.

وأكد موسى، أنه سيعرض أدق المعلومات والتفاصيل عن المسؤولين عن إعداد وتنفيذ المخططات التهريبية، من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين يقيمون في دولة تركيا.

كان المستشار عماد أبو هاشم، وهو أحد المنضمين لحركة "قضاة من أجل مصر"، الداعمة لجماعة الاخوان الإرهابية، قبل أن ينشق عنها، تحدث إلى موسى خلال مداخلة هاتفية في حلقة برنامجه بالأمس من تركيا، حيث كشف فيها الكثير من خبايا وأسرار جماعة الإخوان الإرهابية وخططها الرامية إلى تخريب البلاد ومصادر تمويل وسائل الإعلام المحسوبة عليها.