نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA"، مجموعة من الوثائق التي وصفتها بـ"السرية"، تكشف أسرارًا جديدة تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية، التي تفضح أساليب الجماعة في نشر أفكارها وتنفيذ مخططات محددة ضد المجتمع المصري والعربي.

وكشفت الوثائق الدور الذي يلعبه مفتي الإخوان، يوسف القرضاوي في الجماعة، رغم مغادرته مصر واستقراره في قطر بعد احتضانها له.

وأكدت الوثائق أنه بجانب التدريس كان مستشارا لأحد البنوك الإسلامية، إضافة لإدارته معهدا إسلاميا في الدوحة، وحذرت منه وأنشطته المستقبلية، حيث كان يبلغ حينها 55 عاما.

ونشرت الوثائق عدة سير ذاتية لقيادات الجماعة، حيث تصدر عمر التلمساني، المرشد الثالث لها، قائمة هذه القيادات، ومصطفى مشهور، المرشد الخامس للجماعة، ومحمد فريد عبدالخالق، وصلاح شادي، وأحمد محمد الملط، ويوسف القرضاوي.

والوثائق المنشورة على موقع الاستخبارات الأمريكية، عبارة عن دراسات أجراها خبراء استخباراتيون عام 1986، تحت عنوان "بناء قواعد الدعم".