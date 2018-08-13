القرموطي يتناول رمان على الهواء.. ويفاجأ بثمار فاسدة: "كسفتوني"

تناول الإعلامي جابر القرموطي الرمان، على الهواء، خلال حلقة الاثنين، من برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار".

جاء ذلك عقب إبراز القرموطي لخبر جريدة "الوطن"، عن النائبة أنيسة حسونة، والتي أبدت استياءها مما أسمته "تقصير" وزارة الزراعة، الذي أسفر عن الإضرار الجسيم بصادرات الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 7 محاصيل زراعية صدر بشأنها قرارات حظر استيراد، آخرها تحذيرات من السعودية بأنها ستوقف استيراد محصول الرمان من مصر، خلال الموسم الحالي، إذا اكتشف وجود شحنات مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

وفوجئ القرموطي أثناء تناوله الرومان بوجود رمان فاسد، ولم يستطيع تناوله مبديًا استياؤه لذلك، موجهًا حديثه لمعدي البرنامج: "لا يا جماعة، أنتوا كده كسفتوني والله!".