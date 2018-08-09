تقدم "الوطن" لكم موجزا لأهم أخبار برامج "التوك شو" المذاعة عبر الفضائيات، حيث بدأ الإعلامي جابر القرموطي حلقة أمس من برنامجه "مانشيت القرموطي" عبر فضائية "النهار" مرتديًا جلباب ويجلس على "صالون مدهب" وأمامه "علبة شبكة" وبجواره "النيش" للمطالبة بإلغاء هذه الأشياء غير الهامة للتيسير على زواج الشباب.

بالفيديو القرموطي يطالب بإلغاء النيش والشبكة وزفة العِزال من الأفراح

بالفيديو محافظ الدقهلية يكافئ شابا تزوج دون "شبكة ونيش وزفة عِزال"

كما أثنى القرموطي على انفراد جريدة "الوطن" في عدد اليوم بعنوان "الصيدليات تتحدى الصحة وتبيع أدوية مسرطنة"، والذي كشف عن بيع الأدوية التي حذرت منها وزارة الصحة لتسببها في السرطان للمواطنين بشكل عادي رغم تحذيرات الصحة.

بالفيديو القرموطي يبرز تحقيق "الوطن" عن الأدوية المسرطنة بالصيدليات

لترد مديرة شؤون الصيدلة بوزارة الصحة:

مديرة "الصيدلة" بوزارة الصحة تهاجم الصحف بسبب "الأدوية المسرطنة"

مديرة "صيدلة الصحة" تنفي وجود أزمة في الأنسولين وتؤكد ضخ كمية جديدة

من جهة أخرى، نقل الإعلامي أسامة كمال في حلقة الأربعاء من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" اقتراح الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن والذي قال فيه: "كنت أتمنى أن الهيئة الوطنية تعمل دراسات عن السوق والجمهور لأن المؤسسات الصحفية متقدرش تعمل الدراسات دي عشان نقدر نوصل لتحديد الحلول الدقيقة".

مسلم يطالب بدراسات دقيقة عن جمهور وسوق الصحافة الورقية في مصر

"الوطنية للصحافة": رفع أسعار الجرائد جنيها لليومي وجنيهين للأسبوعي

"الوطنية للصحافة": بحث إنشاء مصنع محلي لورق الجرائد بدلا من استيراده

وحل اللواء عمر مدكور مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc".

مستشار "التموين": نطور النظام الإلكتروني لتلافي الأخطاء

مستشار "التموين": استمارة إضافة المواليد تباع بجنيه واحد فقط