أفاد موقع "سي إن إن" بأن الرئاسة التركية أعلنت اليوم الاثنين، أحدث التفاصيل الخاصة بشأن ما تردد عن إعلان رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وضع يده على ودائع الأتراك، في أعقاب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تركيا.

وبحسب وكالة الأناضول، المملوكة للدولة التركية، أكد رئيس مكتب الاتصالات بالرئاسة التركية، "فخر الدين ألتون"، إن أردوغان لم يطرح إطلاقا أي من تصريحات عن مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن ألتون أعلن ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي، مساء الأحد، تعليقا على "تحريف لتصريحات للرئيس أردوغان هدفها تضليل الرأي العام"، وذكر أيضاً أن أردوغان قال في كلمته الأحد خلال لقاء مع رجال الأعمال بولاية طرابزون "اعلموا أن دعم صمود هذا الشعب ليست مهمتنا وحدنا، بل يشاركنا فيها الصناعي والتاجر. وإلا سنضطر إلى تطبيق الخطة باء والخطة جيم".

وشدّد ألتون على أنه "من غير المقبول محاولة توتير الشعب والأطراف الفاعلة في السوق من خلال إنتاج سيناريوهات افتراضية، في الوقت الذي لم يكشف فيه بعد الرئيس أردوغان عن تفاصيل الخطتين".