قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب التركي يدفع ثمن الفشل الاقتصادي لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أن الأخير حاول صرف الانتباه عن فشله الاقتصاد بإعلان أن بلاده تتعرض للحرب من جهات خارجية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم: "تركيا ستلاقي مصير اليونان، وسيذهب راكعًا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه وتنفيذ برنامجه قبل نهاية العام".

وأشار موسى، إلى ارتفاع الأسعار في السوق التركية بمعدل يقدر بالضعفين عن المعدلات العادية، متوقعًا أن يبلغ الدولار الواحد 11 ليرة تركية.