تبدأ هيئة النيابة الإدارية، بعد قليل، الاستماع لأقوال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بشأن أسباب حادث قطار 982 مكيف "القاهرة - أسوان"، والذي وقع الأحد 29 يوليو الماضي، على خط "القاهرة - السد العالي" بأسوان، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع جميع الأطراف، للوقوف على الحقيقة الكاملة لوقوع الحادث، في الوقت الذي فرغت فيه النيابة العامة وحللت شريط بيانات جهاز التحكم الآلي "إيه - تي - سي"، والمعروف بالصندوق الأسود بقطار أسوان، للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

يذكر أن قطار 982 مكيف "القاهرة - أسوان" خرج عن مساره 29 يوليو الماضي، على خط "القاهرة - السد العالي" بأسوان، ما أدى إلى خروج الجرار و8 عربات عن مساره، دون وقوع أي ضحايا.