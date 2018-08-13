التقى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، يرافقه محمد سعفان وزير القوى العاملة، لقاء مع عدد من أعضاء جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، للاستماع لمشاكل المدينة والتعرف على كافة المقترحات والرؤى وكذلك استعراض الحلول اللازمة لحل تلك المشاكل.

وخلال اللقاء، طرحت عدداً من المشاكل والملفات التي تؤرق أهالي المدينة ومنها مستشفى العاشر من رمضان، إنشاء بنك دم ومركز حروق، رصف 7 كيلو بطريق بلبيس العاشر، استغلال مراكز التدريب لتثقيف العمال، ووعد المحافظ بدراسة كافة المشاكل والمقترحات والتواصل مع الجهات المعنية لتوفير الحلول اللازمة لها فوراً ولتقديم أفضل الخدمات لأهالي مدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك على هامش مراسم توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين مديرية القوى العاملة وعدداً من شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بها أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه إعتبارًا من أول يوليو 2018.