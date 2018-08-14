قال الدكتور أشرف مكاوي، نائب رئيس نادي الصيادلة، إن كثير من الأدوية المسرطنة أو من المحتمل أن تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، لم تُسحب من الصيدليات بعد.

وأضاف مكاوي، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه من المرجح أن تكون هذه الأدوية مُحرزة داخل الصيدليات، أي أنها غير معروضة للبيع.

وتابع: "كان من المفترض أن يتم سحب هذه الأدوية، لكن لا يوجد منظومة اتصال متكاملة بين وزارة الصحة والصيدليات التابعة لها، كما أن وزارة الصحة مسؤولة عن عدم متابعة سحب الأدوية من الصيدليات".

وأردف: "الفالسارتان مش القضية الوحيدة، في منشورات كتيرة بتنزل من الإدارة المركزية، لكن الدواء المسرطن لسه موجود في الصيدليات، حتى لو محرز ومش معروض للبيع، وممكن الصيدليات تكون معرفتش".

وكانت جريدة الوطن قد نشرت تحقيقا أثبت بيع بعض الصيدليات لعقاري من دواء "دايسارتان 80" و"ألكا بلس"، التي طالبت الصحة بحظر بيعهم، وسحبهم من الصيدليات.