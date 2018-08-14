سيدة تعرضت لحادث قطار: "الدكاترة قالوا إني مُت.. وغسلوني مرتين"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا تلفزيونيًا، عن سيدة تدعى حمدية، قالت إنها "غُسلت مرتين، بعدما ظن الأطباء أنها توفيت، بعدما تعرضت لحادث قطار، منذ 10 أعوام.

وقالت "حمدية" في التقرير، إن الحادث أودى بحياة صديقتها، بينما أُصيبت هي بعجز كلي، وبتر أحد ذراعيها بالكامل، مشيرةً إلى أنها حاولت التغلب على المرض باستكمال تعليمها.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإبراشي، خلال برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "القطر خبط صحبتي وماتت، وفضل يسحبني، وافتكروا إني مت وحطوا عليّ جورنال، ولما راحوا بيَ المستشفى قالوا دي ماتت".

وأكدت أنها تتلقى علاجًا منذ 10 سنوات بسبب صعوبة الحادث، مضيفةً: "باخد جلسات على رجلي ووشي، وعاوزة اشتغل وأركب طرف صناعي".