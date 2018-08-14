عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع وفد بعثة البنك الدولي والذي يزور مصر حاليًا في الفترة من 12 - 16 أغسطس الجاري، لبحث سبل التعاون المستقبلية، واستعراض ومناقشة النتائج الأولية للدراسة الخاصة باستخدام وسائل النقل المستدام على جودة الهواء.

واستعرضت "فؤاد"، مع الوفد سبل التعاون المشترك في إطار برنامج إدارة التلوث وصحة البيئة "PMEH"، وهو برنامج دولي يضم عدد من الدول ويهدف إلى وضع خطة واستراتيجية لإدارة جودة الهواء بالمدن الكبرى لتلك الدول، إلى جانب مناقشة المخرجات الأولية لدراسة التقييم الاقتصادي للتدهور البيئي الناجم عن تلوث الهواء والمياه.

كما تم مناقشة بنود مذكرة التفاهم المرتبطة ببرنامج إدارة التلوث والصحة البيئيةـ والخاصة بتقديم الاجهزة التحليلية لرصد تلوث الهواء من خلال البنك الدولي، بالإضافة إلى الوقوف على كيفية إجراء التحليل الإحصائي الخاص بالبرنامج.

كما استعرض الاجتماع، خطط عمل البعثة والتي تضمنت مقابلة كل من وزراء الصحة والاستثمار والتعاون الدولي؛ لمناقشة الأبعاد الصحية والبيئية والاقتصادية لتلك الدراسة، إلى جانب مناقشة الوزيرة مع الوفد حزمة السياسات المقترحة من البنك لتقليل معدلات التلوث، وسبل دعم البنك لجهاز شؤون البيئة لتنفيذ مثل تلك السياسات.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مثل هذه الدراسات تساعد في إعداد بعض السياسات التنفيذية على أرض الواقع، والتي سوف تساعد بدورها ف جودة البيئة المحيطة بالمواطن وبالتالي تحسين جودة الحياه للمواطن.