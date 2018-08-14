يستقبل متحف سوهاج القومي، خلال الأيام الأولى بعد افتتاحة أعدادًا ضخمة من الزائرين، صرحت بذلك إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لدور المتحف التعليمي طبقًا للخطة الموضوعة مسبقا لتنظيم العمل داخله.

وأشارت رئيس قطاع المتاحف، إلى أن فريق العمل من موظفي المتحف والمتطوعين -الذين سبق أن تم تدريبهم ضمن برنامج قطاع المتاحف لتدريب كوادر من الشباب للعمل التطوعي داخل المتاحف الأثرية- يرافقون الزائرين في أثناء جولتهم داخل المتحف، لشرح القطع الأثرية المعروضة، والتي تبرز تاريخ تلك المحافظة العريقة التي كان يحج لها المصري القديم.

وأوضحت رئيس قطاع المتاحف، أن من أهم القطع التي يعرضها المتحف هي رأس ضخمة للملك رمسيس الثاني، وعتب من منطقة آثار ابيدوس، ومرسوم يرجع إلى 243 قبل الميلاد يضاهي في أهميته حجر رشيد.

يذكر أنه احتفالًا بالافتتاح، يستقبل المتحف زائرية من المصريين والأجانب مجانًا حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.