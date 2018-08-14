قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن عشب الاستيفيا المعمر دخل مصر منذ التسعينات ولم يصبح محصول زراعي مصري لعدم وجود مصانع لتصنيعه وعدم دراية رجال الأعمال بجدواه الاقتصادية، وعدم الجدية في انتشاره للخوف من مستقبل مصانع سكر القصب وسكر البنجر، كذلك الخوف من عقيدة المستهلكين المصريين التي لا تعرفه.

أضاف أبو صدام أن الكثير من دول العالم تستخدمه للتحلية لفوائده الكثيرة، لأنه مناسب جدًا لمريض السكر والضغط وكل الأمراض التي تتأثر بنسبة السكر في الدم ويحافظ على الأسنان من التسوس كذلك انه يفوق تحلية سكر القصب والبنجر بكثير وأن جرام سكر الاستيفيا يعادل ربع كيلو سكر قصب السكر لذلك يخلط بمادة الديكستيران لتسهيل استخدامه.

وأوضح أبوصدام، أن العائد الاقتصادي للعشب عالي جدًا حيث يفوق قصب السكر والبنجر بمراحل فإنتاج الفدان يفوق إنتاج 18 فدان قصب سكر، كما أقل استهلاك للمياه ويمكث في الأرض من 5 إلى 7 سنوات ويتم حصاده كل 3 أو 6 أشهر حسب المناخ والتربة فإنه يتأخر حصاده في الشتاء ويزرع بالبذور أو العقل ويستخدم كسكر محلي بديلا عن سكر القصب والبنجر في كل شيء كالمربى والمشروبات والعصائر والعجائن، كما أنه يدر عملة صعبة في حالة تصديره، ويصلح زراعته كالنعناع والريحان في الحدائق المنزلية وشرفات المنازل.