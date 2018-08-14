أمهلت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، جمعيات الإسكان التعاونى، مهلة إضافية حتى 15 يناير 2019، بدون مقابل للانتهاء من تنفيذ جميع عناصر المشروع.

وجمعيات الإسكان التعاونى مُخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط عمرانى متكامل، وقامت ببيع أراضى الخدمات بالأراضى المُخصصة لها بالمدن الجديدة. وقال طارق السباعى، نائب رئيس «الهيئة»، إن المهلة تسرى على الأراضى الجارى تخصيصها، وليس عليها مستحقات سواء من قيمة الأرض أو نصيب الهيئة من بيع أراضى الخدمات، وحال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، مع التنازل عن أى دعاوى ضد الهيئة، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة للمشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.

فى سياق موازٍ، قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ الأحد 16 سبتمبر المقبل، تسليم 504 وحدات بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، نفذت 4157 وصلة صرف منزلية، لعدد من القرى المحرومة فى الإسماعيلية والسويس.

وشهدت عدة مكاتب بريد، اليوم، بالقاهرة والجيزة، إقبالاً ضعيفاً على سحب كراسات الشروط الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى الحر، الذى طرحته وزارة الإسكان، قبل أيام، بإجمالى 18590 وحدة سكنية.