قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها لن تترك ثغرة واحدة في مشروع القانون الذي تعده لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "سوف أسد كل ثغرة قانونية أو شرعية لحماية المجتمع المصري، فالزواج العرفي لا تكتمل فيه مقومات الميثاق الغليظ، فلا يتضمن موافقة ولي الأمر أو الإشهار".

وطالبت "نصير" الأسر المصرية بتسهيل إجراءات الزواج، وعدم المغالاة في الطلبات المادية، مضيفة: "أقول للأسر المصرية إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فيجب تيسير وتسهل سبل الزواج، ولا يجب أن نستمر في الجنون المعاصر من حيث المبالغة في الطلبات المادية المتمثلة في الشبكة والمهر والمقدم والمؤخر والعفش".