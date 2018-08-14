قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تمتلك شبكة قومية لدراسة نوعية الهواء، وأن معظم هذه المصانع مربوطة بالشبكة لمتابعة انبعاثاتها والمعايير التي تطبقها المصانع.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "الحياة أحلى" على شاشة "الحياة" أن الوزارة تنشر المعلومات الخاصة بنوعية الهواء على صفحة الوزارة ثم يجري تحديث المعلومات كل 3 أيام لرصد تلوث الهواء، كذلك التعاون مع وزارة الاستثمار لإجراء دراسة على نوعية الهواء والماء، وتتواجد هذا الأسبوع بعثة من البنك الدولي لمحاولة تنفيذ توصيات تقييم الوضع الحالي.

وأشارت أن الوزارة تفكر مع وزارة الاستثمار لعمل قرض خاص بالسياسات، لإخراج مجموعة من الإصلاحات في مجال المياه والهواء، حيث لابد من وضع إجراءات لتحقيق الإصلاحات.