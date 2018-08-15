اهتمت الصحف السعودية في تغطياتها، بالزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للملكة العربية السعودية، والتي استقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة "نيوم"، برفقة عدد من المسئولين السعوديين.

تحت عنوان "سلمان يستضيف السيسي في نيوم.. شراكة المستقبل"، أفردت جريدة "عكاظ" تقريرًا للحديث عن الزيارة التي استقبلتها المدينة الجديدة، التي وصفتها بأرض الأحلام والواقع، مشيرةً إلى دلالة اللقاء على أرض المدينة على أنه تجسيد لعمق العلاقات بين البلدين الكبيرين، ومضيهما قدما في المشروع الذي تشارك فيه مصر بتأسيس مناطق استثمارية.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى التقارب المصري السعودي خلال الفترة الأخيرة، وشراكتهما في مجموعة من مشاريع التنمية والنهضة التي تحاكي المستقبل، من أجل توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي وتعزيزها، واصفةً اللقاء بـ"الاستثنائي وغير المسبوق".

صحيفة "المواطن" ركزت على استقبال مدينة "نيوم" لأول قمة "مصرية - سعودية" على أرضها، حيث تحدثت عن اللقاء وتفاصيله تحت عنوان "نيوم تستقبل أول قمة "سعودية - مصرية"، موضحةً أن الزعيمين المصري والسعودي تناولا العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

صحف "المدينة" و"الرياض" و"الوطن"، وعدد آخر من الصحف السعودية، تناولت الزيارة، مشيرةً إلى أن الرئيس السيسي وخادم الحرمين تبادلا الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومأدبة الغداء التي أقامها الملك سلمان للرئيس السيسي بحضور عدد كبير من المسئولين والأمراء السعوديين.

يُذكر أن مدينة "نيوم"، هي مشروع أطلقه ولي العهد، محمد بن سلمان، في أكتوبر الماضي، وتمتد لأول مرة بين 3 دول هي السعودية ومصر والأردن، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار، سيتم ضخها من قبل السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مستثمرين، وتقع في شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومترًا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.