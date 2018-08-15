طالب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الجماعات الإرهابية المسلحة بنبذ العنف قبل طلب المصالحة مع الدولة المصرية والمجتمع المصري.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الجزائر طلبت من الجيش الإسلامي الإرهابي أن يشترك معها في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة كشرط لقبول التصالح مع الدولة.

وأوضح رشوان أن الجيش الإسلامي قبل بالفعل وحارب الجماعات الإرهابية الأخرى مع الجيش الجزائري، واستطرد: "حتى نتاكد أنك ليس إرهابيًا لابد أن تقاتل الإرهابيين".