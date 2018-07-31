قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة كانت حريصة في العام السابق على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في مسألة حضور المراسلين الأجانب المسجلين لديها في مصر الأحداث الرسمية مثل افتتاح المشروعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن 40 مراسلا أجنبيا حضروا افتتاح الرئيس السيسي محطات الكهرباء العملاقة.

وتابع: "ندعو كل المراسلين الأجانب لحضور كل الأحداث الرسمية لأنه ليس لدينا ما نخشاه بل لدينا ما نفخر به، وأجلنا زيارة المراسلين الأجانب إلى سيناء حفاظًا على سلامتهم، إلى أن تمت في النهاية".

وأردف أن جدول أعمال الزيارة التي شملت 10 مراسلين أجانب تغير وطلبوا زيارة أماكن في العريش، ولم ترفض القوات المسلحة ولم توجه أي مراسل منهم للحديث مع شخص معين.

وأكمل: "الزيارة كانت الأولى ولن تكون الأخيرة، والجدير بالذكر أن أحدًا من المغرضين لم يتحدث عن الزيارة أو عما أشاعوه بشأن قتل المدنيين وهدم بيوتهم".

وأكد: "كل وسائل الإعلام الإخوانية في قطر وتركيا تجاهلت الزيارة تمامًا، لأنها تمثل لطمة لدعايتهم، حيث زار مراسلون من عشرات وسائل الإعلام الأجنبية سيناء".