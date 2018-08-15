فَتَحَ موقع التنسيق الإلكتروني، باب التحويلات للمعاهد الخاصة، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، من تنسيق القبول بالجامعات، للعام الجامعي الجديد 2018 - 2019.

وجرى إتاحة هذه الفرصة لطلاب هاتين المرحلتين من التنسيق، للطلاب الذين لم يستفيدوا من برنامج تقليل الاغتراب‎.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد نتيجة التحويل الإلكتروني لتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية للتنسيق الإلكترونى.

وبلغ عدد الطلاب الذين قدموا رغبات للتحويل لتقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق 78.852 طالبا.