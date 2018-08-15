أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبو حسين، باستعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوفير السلع الأساسية والضرورية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، وفي مقدمتها الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وقال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إنه لأول مره تضاعف وزارة التموين طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة والخراف الحية البلدية، بالإضافة إلى السلع الأساسية الغذائية، وذلك في الشوادر وفروع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى فروع الجملة بمحافظات الجمهورية.

وأشار الأمين العام، إلى أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، و1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها للكيلو، و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ90 جنيهًا، و2650 خروف بلدي حي سعر الكيلو قائم 62 جنيهًا.

وأوضح الأمين العام، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه سيتم طرح هذه الكميات من اللحوم والسلع الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك في أكثر من 1250 مجمعا استهلاكيا وعدد 56 شادرا بالمحافظات، كما سيتم ضخ كميات كبيرة من السكر، الأرز، الدقيق، الزيوت بأنواعها، والمسلى، والصلصة وغيرها من السلع الغذائية الاساسية فى كافة فروع التجزئة بالإضافة إلى فروع الجملة ومنافذ مشروع جمعيتى وبدالى التموين.

وأكد محمد عبدالستار نقيب الفلاحين بالشرقية، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت حالة الطوارئ في محافظات الوجه البحري ومحافظات الصعيد، وألغت إجازات الموظفين لمدة 4 أيام تبدأ من وقفة عيد الأضحي، حتى ثالث أيام العيد في جميع فروع الشركة التي تنتشر على مستوى محافظات الصعيد.

ولفت إلى أن الشركة شكلت غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين في حال وجود اختناقات في السلع الأساسية والغذائية، واللحوم والدواجن المجمدة، فضلا عن متابعة 54 هايبرا متطورا في محافظات الصعيد لتوفير كافة السلع ومستلزمات عيد الأضحي المبارك بأسعار مخفضة تراوحت ما بين 25٪ إلى 30٪.

وأضاف نقيب الفلاحين بالشرقية، أن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، أكد له أن الشركة لديها مخزونًا من السلع خاصة الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى لعدة أشهر، مبينًا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار طرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.