كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن الوزارة تسير فى اتجاهين فيما يتعلق بملف «تنقية البطاقات التموينية فى الفترة الحالية»، موضحاً أن الاتجاه الأول هو حذف المكررين والمتوفين والمهاجرين أكثر من عام والأسماء الوهمية التى لا توجد لها أرقام قومية، وقد يصل عدد المحذوفين، بحسب المصدر، إلى نحو 6 ملايين فرد، متابعاً: «فى حال حذف 6 ملايين فرد، كما هو متوقع، سيحل محلهم الأطفال المقرر إضافتهم فى المواليد، والذين يتراوح عددهم ما بين 5 و6 ملايين طفل».

وعن الاتجاه الثانى قال: «سيتم تنقية وحذف القادرين وغير المستحقين وفق المعايير والمحددات التى تدرسها لجنة العدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتى لم ينته عملها بعد، وسوف تعلن الوزارة العدد الذى سيتم حذفه، خاصة أن المعايير ما زالت تحت الدراسة، سواء فاتورة الكهرباء والتليفونات الأرضية والمحمولة وما تمتلكه الأسرة من سيارات وعقارات وأملاك».

من جهة أخرى، انتهت محافظة الجيزة من تطوير 8 مجازر فى نطاق المحافظة كمرحلة أولى، بتكلفة 14 مليون جنيه، ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

مصدر: عدد المحذوفين قد يصل إلى 6 ملايين فرد.. و«الدالى»: تطوير 8 مجازر بـ«الجيزة» استعداداً لاستقبال عيد الأضحى

وقال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن المجازر التى تم تطويرها هى «المنيب والوراق والبدرشين والصف ووردان والعياط ومنشأة القناطر وكرداسة»، مشيراً إلى أن أعمال التطوير شملت تجديد الأرضيات فى عنابر المجازر وتغطيتها بمادة عازلة، فضلاً عن تجديد شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء وتركيب كشافات كهربائية لزيادة الإنارة داخل العنابر حتى تكون جاهزة لاستقبال الأضاحى خلال أيام العيد.

وأضاف «الدالى»، فى بيان اليوم، أن التطوير يأتى ضمن خطة وضعتها المحافظة لتطوير 20 مجزراً على مرحلتين، حيث سيتم البدء فى تطوير 7 مجازر أخرى ضمن المرحلة الثانية عقب إجازة العيد بتكلفة 6 ملايين جنيه، وهى مجازر «ناهيا وأوسيم ونكلا والمتانيا وسقارة والشوبك الغربى والحوامدية»، لافتاً إلى أن الخطة تشمل كذلك تطوير مجازر «الزبو ومنديشة والباويطى والبرمبل والقبابات»، بتكلفة مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن «مديرية الطب البيطرى انتهت من أعمال الصيانة اللازمة لـ20 مجزراً أخرى، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والوحدات المحلية المختصة»، لافتاً إلى أنه «تقرر فتح المجازر المطورة خلال أيام عيد الأضحى أمام المواطنين لذبح الأضاحى مجاناً».