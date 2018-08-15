أصيب 13 شخصًا، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من مدخل بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش".

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام.