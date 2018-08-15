تفقد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم، برفقة جمال حمزة، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة الدورات المجانية، في تنمية المهارات الحياتية وإدارة المال والتي تنظمها إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية ومنظمة اليونيسيف على مستوى كليات الجامعة، في إطار برنامج "مشواري".

واستمع مبارك إلى جميع الطلاب المشاركين بالدورة، والذين أكدوا على استفادتهم القصوى من هذه الدورات مطالبين بدورات أخرى في كافة التخصصات.

وكان قد بدأت الدورات يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة عشرة أيام بمركز التطوير بالمجمع الطبي.