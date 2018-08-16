معيط عن المطالبة بزيادة الضريبة التصاعدية: عاوزين نفتح مصانع مش نقفلها

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا بد من تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات تتراوح بين 7% و8%، لخلق الاستدامة وحل أزمة البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، المُذاع عبر فضائية dmc، مساء اليوم، أنه يجب دراسة ما يُثار عن المطالبة بزيادة الضريبة التصاعدية، موضحًا: "الناس هتفكك مصانعها، إحنا عاوزين نفتح مصانع مش نقفلها".

وأشار وزير المالية، إلى أن تغيير السياسات المالية والضريبية يقلل من فرص جذب الاستثمارات".

وردًا على سؤال طرحه عليه مقدم البرنامج "انت خايف الاستثمار يهرب ومش خايف أن المواطن يمشي من البلد"، قال معيط: "خايف طبعًا وعارف إن المواطن تحمل بشدة سياسات الإصلاح الاقتصادية المؤلمة، ولكنه قضا أخف من قضا، وأفضل من إن المواطنين يصحوا وميلاقوش السلع في المحلات".