أعلنت محافظة الغربية، عن الانتهاء من استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقي آية شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد، والعمل على حلها فورًا.

وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة، بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي، والتنسيق بين كافة القطاعات، لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق.

كما أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء ومديرية التموين، بالتنسيق مع القوات المسلحة، بضرورة توفير اللحوم بالمنافذ وبيعها بأسعار مخفضة والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة، لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات، ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها

كما أصدر المحافظ تعليماته بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة، لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث اختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق "الحدائق العامة والملاهي والمتنزهات وكورنيش النيل" بمدن زفتى وكفر الزيات وبسيون.

وجرى تكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وكذا حملات لشرطة المسطحات المائية على ضفاف النيل بكفر الزيات وزفتى وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ، وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة وتخصيص أماكن لعبور المشاة بالشوارع الرئيسية بالمدن.