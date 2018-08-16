أعلن المستشار عمرو مروان، وزير الدولة للشئون النيابية، رئيس بعثة الحج الرسمية، عن رصد 118 حالة اشتباه تسمم بين 2579 نزيلاً بأحد فنادق مكة المكرمة، موجهاً بفحص الحالات والوجبات للوقوف على الأسباب، حيث تم إغلاق المطعم لحين الانتهاء من الفحص، لافتاً إلى أن وزارة التضامن صرفت وجبات تعويضية لحجاج الجمعيات، وأشار إلى أنه تم توجيه وفد من البعثة للفندق لإعداد تقرير عن الواقعة، وأن جميع المصابين تلقوا العلاج وأصبحوا بخير، وتابع: «عقدنا اجتماعاً مغلقاً بأحد فنادق مكة مع رؤساء البعثات النوعية للحج، وهم اللواء عمرو لطفى رئيس بعثة حج القرعة، ومجدى شلبى رئيس بعثة الحج السياحى، وأيمن عبدالموجود رئيس بعثة الجمعيات الأهلية، والدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية، للاطمئنان على أحوال الحجاج، ووجّهنا بضرورة تقديم أجود الخدمات للحجاج المصريين وحل جميع مشكلاتهم».

وقال «مروان»، فى مؤتمر اليوم، إنه «يتم توجيه حجاج الفرادى المصريين (تأشيرات المجاملة) لمكاتب مطوفى الفرادى بالسعودية لتنظيم وجودهم فى الأراضى المقدسة، ويتعاملون مع المكاتب أرقام 170 و171».

وأشار وزير الدولة للشئون النيابية ورئيس بعثة الحج الرسمية، إلى أنه وجّه خلال لقائه اليوم، مع رؤساء البعثات النوعية للحج، بضرورة تقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين وحل جميع المشكلات التى تواجههم، مشدداً على ضرورة تحلّى الجميع بالصبر والتحمّل لجميع المتطلبات التى يطلبها الحجاج المصريون، وتابع: «إحنا كلنا هنا لخدمتهم».

«مروان»: رؤساء البعثات مكلفون بتوفير أجود الخدمات.. وغرفة عمليات لحل المشكلات.. والقيادة السياسية توصى بالحجاج قبل وبعد السفر

ولفت «مروان» إلى أن القيادة السياسية أوصت بضرورة الاهتمام بالحاج المصرى سواء بمصر قبل سفره أو بالسعودية، وهو ما تنفذه جميع البعثات من خلال الخدمات التى يتم تقديمها لضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنه لا توجد أى مشكلات للحجاج المصريين حتى الآن، سواء فى السفر أو التسكين، موضحاً أن شركة مصر للطيران قدمت مجهوداً كبيراً هذا العام فى نقل الحجاج المصريين، حيث لم تشهد المطارات أى تكدّسات للحجيج، كما لم يتم إلغاء أى رحلات أو دمجها.

وأوضح رئيس بعثة الحج أنه «وجّه الدعاة الموجودين مع البعثات بضرورة الأخذ بالرخص بالنسبة لوجود الحجاج بمِنى وعرفات، وذلك حرصاً على حياتهم وعدم إصابتهم بأى أمراض نتيجة صغر المسافة وارتفاع درجات الحرارة»، مشيراً إلى أنه ناقش مع رؤساء البعثات النوعية خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات مساء الأحد المقبل، مطالباً الجميع بالحرص على راحة الحجاج، منوهاً بأنه تم الاتفاق بين البعثة الطبية ووزارة الصحة السعودية على توفير سيارات إسعاف لنقل الحجاج المرضى إلى صعيد عرفات.

وأشار «مروان» إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات برئاسته تضم أعضاء البعثة الرسمية ورؤساء البعثات النوعية لتلقّى جميع شكاوى الحجاج وحلها على الفور، مضيفاً أن عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بلغ حتى الآن 17 حالة، 10 سيدات، و7 رجال، وأن 16 حالة منهم توفوا وفاة طبيعية، وحالة واحدة بحادث مرورى، مشيداً بالبعثة الطبية والعيادات الخاصة بها التى تردد عليها حتى الآن 44 ألف حالة، حيث تم علاجهم جميعاً وتقديم الدواء بالمجان، لافتاً إلى أن الدولة هى التى تحملت تلك التكاليف.

وأضاف رئيس البعثة أنه سيناقش مع وزير الحج السعودى كيفية انتقال الحجاج من عرفات إلى مِنَى بعد تعديل مسار الطريق وكيفية تقديم جميع التسهيلات الممكنة للحجاج، لافتاً إلى أنه التقى أسر شهداء الشرطة بمقر إقامتهم بمكة واستمع إليهم، مؤكداً أن مصر تقدر تضحيات أبنائها الأبطال، مؤكداً أنه بالنسبة لتأشيرات الحج الفرادى «المجاملة» فإنه تم توزيع أرقام وهواتف المطوفين على البعثات النوعية لإبلاغ الحجاج الفرادى بها، خاصة أنهم خارج البعثة الرسمية للحج.

وأعلن اللواء عمرو لطفى، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، والرئيس التنفيذى لبعثة الحج، الانتهاء من تفويج حجاج القرعة القادمين من المدينة إلى مكة المكرمة، مساء اليوم، استعداداً لبدء الذهاب إلى مَشعر «عرفات» الأحد المقبل بأوتوبيسات مكيفة وحديثة لنقل 25 ألف حاج لتأدية ركن الحج الأعظم، منوهاً بأنه تم تجهيز مخيمات مكيفة ووجبات بينها وجبة ساخنة وعصائر ومياه معدنية، وأيضاً عيادة طبية بكل فندق، وعيادتين للفنادق التى يقطنها عدد كبير من ضيوف الرحمن لمباشرة حالتهم الصحية.

وأوضح «لطفى»، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه «توجد غرفة عمليات بمقر البعثة الرسمية لتلقّى أى اتصالات أو شكوى من الحجاج لفحصها، فضلاً عن وجود غرفة عمليات بالقاهرة لتلقّى اتصالات أهاليهم»، مشيراً إلى أنه تم فحص الحجاج، خاصة كبار السن، وتقديم العلاج اللازم لهم مجاناً، مع توفير كراسى متحركة لذوى الاحتياجات والمرضى، وتجهيز سيارات إسعاف لنقل المرضى للمشاعر المقدسة.

الرئيس التنفيذى: سيارات مجهزة لنقل المرضى إلى «عرفات».. وكراسى متحركة لـ«ذوى الاحتياجات».. ولم نرصد أى مشكلات حتى الآن

وتفقد رئيس البعثة أحوال الحجاج المصريين للوقوف على الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على مدى توفير كافة احتياجاتهم، وتذليل جميع المعوقات تيسيراً عليهم.

وتابع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أحوال الحجاج، موجهاً بتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة، وتذليل جميع الصعوبات التى تواجههم، وكذلك أسر شهداء الشرطة، مطالباً بتقديم خدمات مميزة لهم.

وأوضح أن حج القرعة هذا العام يشهد طفرة جديدة لم تحدث من قبل، من خلال التعاقد على معظم الأماكن المطلة على الحرم المكى، ومنها أبراج الساعة وزمزم، كما يحرص الضباط من أعضاء البعثة على العمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحجيج بغرفة العمليات التى تم إنشاؤها بمكة، وأيضاً بالفنادق.

وأضاف أن السلطات السعودية وفّرت جميع الخدمات للحجاج بناء على تكليف الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد، الذى وجّه بالتنسيق مع السلطات المصرية لتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة للحجاج.

وقال اللواء أسامة فرحات، والد شهيد حادث «الواحات» كريم فرحات، إن «الشهيد مثلما يُكرم أهله فى الآخرة، يكرمهم أيضاً فى الدنيا»، مشيراً إلى أنه كان يتمنى الحج، ولكنه نال الشهادة قبل أداء الفريضة، لذلك جاء إلى هنا برفقة والدته، واهباً له هذا الحج.

وتوجه المهندس صلاح عفيفى، والد الرائد الشهيد عمرو صلاح شهيد «الواحات»، بالشكر لوزارة الداخلية على منحه هذا التكريم بالحج، مشيراً إلى أن الشهيد يشرفه فى كل مكان، لأنه «عاش واستشهد بطلاً».

وأشار المحاسب حسينى رجب عبدالعزيز، والد الشهيد محمدى رجب، الذى استشهد فى إحدى المأموريات بالمنيا، إلى «أن الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية لم تتركه هو وعائلته منذ استشهاد نجله، وساعدته فى الخروج من الألم النفسى جراء فقدان الابن الذى كان سنداً له ولعائلته». وأوضح اللواء إسلام مشهور، والد الشهيد محمد مشهور الذى استشهد أيضاً فى حادث الواحات الإرهابى، أنه «لو عاد به الزمن لتمنى أن يفعل مثلما فعل نجله الشهيد، وأن يقدم روحه فداء للوطن»، مشيراً إلى أن شقيق الشهيد يعمل ضابطاً فى العمليات الخاصة أيضاً ومستعد لتقديمه شهيداً فى سبيل الوطن.

«لطفى»: أوتوبيسات مكيفة لنقل 25 ألفاً لتأدية الركن الأعظم.. و«الصحة»: وفاة الحالة الـ17 بين المصريين.. والكشف على 43960 حالة مرضية.. و«الأعلى للإعلام» يعلن عن مسابقة لأفضل تغطية للمناسك

وقال والد الشهيد أحمد عبدالباسط، شهيد حادث الواحات، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه «يشعر بأن روح ابنه ترفرف فى هذا المكان الطاهر، وأنه لن يكف عن الدعاء، طالباً «القصاص من القتلة الذين اغتالوا ابنه».وأضاف: «ابنى اتصل بشقيقته وسألها: لو حد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.. يبقى كده شهيد؟»، ليأتينى بعدها خبر استشهاده».

وقال الأب: «ابنى شرفنى حياً وميتاً، وسأدعو هنا لمصر أن ينصرها الله على الإرهاب، وأن يقوى عزيمة الرجال فى حربهم على أبناء الشر، وأن يحفظ الله مصرنا».

وقال والد الشهيد النقيب تامر عبدالحافظ، شهيد الأمن العام فى سيناء: «تلقيت اتصالاً تليفونياً فى أغسطس من العام الماضى من أحد زملاء ابنى قال لى: لو ربنا إداك أمانة وحب يستردها تقول إيه؟، فرديت عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون». وعن رسالته للإرهابيين الذين اغتالوا ابنه قال والد الشهيد: «أقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وأدعو من كل قلبى أن ينصر الله مصر على أعدائها ويساعد رجال الشرطة فى حفظ أمنها».

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، وفاة الحالة الـ17 بين الحجاج المصريين بالسعودية، لحاجة تدعى جليلة إسماعيل الصفتى، 87 عاماً، من الإسكندرية، وتتبع حج «الفرادى».

وقال الدكتور خالد مجاهد، متحدث «الصحة»، إنها توفيت نتيجة حادث مرورى بمكة، وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، لافتاً إلى تلقّى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بلاغاً بالوفاة، وجارٍ التنسيق لاستخراج شهادة الوفاة.

وأعلنت الوزارة عن استقبال عيادات البعثة حتى صباح اليوم 43960 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 40376 حالة بمكة، و3584 بالمدينة، بينما دخلت 95 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 56 حالة بعد تمام شفائها، وما زال 39 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وقال «مجاهد»، إنه تم إجراء غسيل كلوى لـ23 حالة بالمستشفيات السعودية، بإجمالى 82 غسلة كلوية، وحالتين للعلاج الكيماوى، مؤكداً عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية حتى الآن.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، عن تنظيم مسابقة لأفضل تغطية إعلامية لمناسك الحج هذا العام، حيث سيتم تخصيص جوائز للفائزين فى المسابقة، التى تشمل البعثة الإعلامية المشاركة فى التغطية لموسم الحج، وتتكون من طواقم المحطات التليفزيونية بواقع أربعة من التليفزيون المصرى، وثلاثة من الإذاعة المصرية، و22 من القنوات الخاصة، بالإضافة إلى وفد من كبار الإعلاميين.

وكان مكرم محمد أحمد قد طالب البعثة بالالتزام بالمهنية والحرفية خلال تغطية مناسك الحج، موضحاً خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس للبعثة منذ عدة أيام، أن المجلس سيوفر كل التسهيلات للزملاء للقيام بعملهم، بالتنسيق مع السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

واعتمدت الإذاعية نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، خطط شبكات الإذاعة للاحتفال بكل من وقفة عرفات وعيد الأضحى، التى تبدأ من البث المباشر يوم الوقفة وتستمر طوال أيام العيد، إلى جانب البرامج والفقرات المفتوحة الجديدة.