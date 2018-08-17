عرضت صفحة "الحج 1439- 2018" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لتوسعة الحرم المكي من عهد الملك المؤسس إلى عهد الملك سلمان.

توسعة الحرم المكي من عهد الملك المؤسس إلى عهد الملك سلمان. @saudis #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/Ga2WqXR6C4 — الحج 1439هـ - Hajj 2018 (@HajjMedia) ١٦ أغسطس ٢٠١٨