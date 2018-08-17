500 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون "الرياضة أسلوب حياة" في أسيوط

تنظم مديرية الشباب والرياضية بأسيوط، صباح اليوم، ماراثون للجري تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، بمشاركة 500 شاب وفتاة؛ وذلك تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وقال محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إن الماراثون يأتي ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة "الرياضة أسلوب حياة"، لتشجيع الشباب والمواطنين على المشاركة في النشاط الرياضي وممارسة الرياضة باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية روح المشاركة بين الشباب، وتشجيعها على الانخراط في الأنشطة المختلفة، مضيفا أن "المارثون سيشارك فيه 500 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة".

وأوضح محمود أن المارثون يبدأ من ميدان "الحرب والسلام"، أم البطل سابقاً، وحتى ميدان جمال عبدالناصر أمام مسجد عمر مكرم مروراً بالجامعة.