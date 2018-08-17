ظهر الإعلامي جابر القرموطي في حلقة الجمعة من برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، ومعه "قنو بلح"، مشاركة منه لأهالي محافظة الوادي الجديد، احتفالاتهم بموسم حصاد البلح.

واستعرض القرموطي عددا من المقالات المنشورة بالصحف المصرية، والتي تتحدث عن النخيل في محافظة الوادي الجديد، والتي يصل عدد أشجار النخيل فيها لقرابة مليوني شجرة.

وطالب القرموطي الحكومة بالاهتمام بالنخيل، والعمل على مكافحة الأمراض والآفات التي قد يتعرض لها، للحفاظ على محصول البلح والتمر في مصر ولتصدير الفائض، قائلا: "نوصي الحكومة خيرًا أن تهتم بالبلح".