بالورد وماء زمزم، بحسب تقرير لقناة "العربية"، استقبل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة، 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية لدى وصولهم مقر الإقامة بمكة، وسط تعالي التكبيرات ومشاعر الفرحة التي بانت على محياهم.

وأضافت أنه تم الاحتفاء بهم وتسليمهم مفاتيح الغرف المعدة لهم مسبقاً، بالإضافة إلى شرائح الاتصال، والحقائب المليئة بجميع مستلزمات الحاج، معبرين عن سعادتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، والتي يعمل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة على تسهيلها وتهيئة الظروف المناسبة لتأديتها وسط أجواء روحانية مطمئنة.

يذكر بأن برنامج الملك سلمان قام بمرافقة الحجاج منذ مغادرتهم مصر وحتى وصولهم إلى مكة، وجاءت الاستعدادات والاستقبال في سياق تنفيذ التوجيه السامي الكريم باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش المصري، والتي تمت تلك الاستعدادات وفق ما خطط له بإشراف مباشر من الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.