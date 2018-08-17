حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، 47 محضرا تموينيا، خلال حملة مفاجئة، قادها إبراهيم نصير رئيس المركز، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات ومدى التزام أصحاب المخابز بالقرارات التموينية الصادرة.

وقال رئيس المركز، إن اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، شدد على متابعة المرور على الأسواق وإحكام الرقابة على السلع.

وأسفر المرور عن تحرير 47 محضرا ما بين تبديد دقيق مدعم وتجميع دقيق مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء، ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وعدم نظافة المخبز وأدوات العجن.