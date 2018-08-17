استعدت الحكومة لاستقبال عيد الأضحى بضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع المختلفة بأسعار مخفضة فى منافذ التوزيع بالمحافظات، وأعلن عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، اليوم، أن الوزارة ضخت كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان بأسعار مخفضة، من خلال منافذها بالمحافظات، مع تكثيف عمليات التفتيش والمتابعة على جميع المجازر وأسواق اللحوم ومنتجاتها حفاظاً على صحة المواطنين.

وأوضح هشام الدجوى، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الأرز فى السوق الحرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع سعر الكيلو من 12 و15 جنيهاً إلى 9 جنيهات، بسبب وفرة المخزون، وأكد طارق أبوالسعود، عضو الشعبة، أن أسعار السلع الغذائية بالسوق الحرة مستقرة، حيث تراوح سعر كيلو السكر بين 8 و8.5 جنيه، والأرز السائب بين 7 و8.5 جنيه، والمعبأ بين 9 و12 جنيهاً، والشاى 40 جراماً بـ3.5 جنيه.

«متحدث التموين»: 2650 خروفاً فى الشوادر بـ62 جنيهاً للكيلو

وأكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، طرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية خلال العيد، فى أكثر من 1250 مجمعاً استهلاكياً و56 شادراً بالمحافظات.

وأوضح، لـ«الوطن»، أنه تم توفير 2650 خروفاً بلدياً بـ62 جنيهاً للكيلو فى شوادر مدينة السلام والمنيل وعباس العقاد والحى السابع وثكنات المعادى، و6 أكتوبر وأحمد عرابى والعجوزة بالجيزة، وزنانيرى ومحرم بك ومحطة مصر بالإسكندرية.

وقال يحيى كاسب، رئيس الشعبة، إن جميع السلع متوفرة فى 9 منافذ بحدائق الأهرام، وكوبرى الخشب، والعمرانية، والمنيب، وميدان الجيزة، وميدان فودافون بـ«6 أكتوبر»، وأم المصريين، وإمبابة والوراق والطوابق بشارع فيصل.

وأنهت الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظات استعداداتها لاستقبال العيد، ففى الجيزة، شدد المحافظ اللواء كمال الدالى، على ضرورة انتشار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات فى الشوارع، لمتابعة الخدمات، وأمرت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى، وأعلن الدكتور حسنى عباسى، مدير «الطب البيطرى» بالبحيرة، وجود الأطباء فى المجازر أيام العيد.

ووجَّه اللواء علاء أبوزيد، محافظ مرسى مطروح، بتشديد الأكمنة على الطريق الساحلى لمنع دخول حيوانات دون فحصها، وأصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، تعليمات بتعديل مواعيد عمل المخابز، واستعدت مديرية أمن الإسكندرية للعيد بوضع خطة أمنية متكاملة للتعامل مع جرائم التحرش، وألغى اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، إجازات رؤساء ومسئولى الأجهزة التنفيذية، وشدد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، على الاهتمام بنظافة الشوارع، وحظر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إقامة شوادر لبيع الأضاحى الحية خارج الأماكن المخصصة.