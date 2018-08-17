كثفت الجهات الحكومية من استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من حيث التأكد من توافر السلع، وإتمام ترتيبات المتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تهيئة كل الحدائق التابعة لها فى القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، لاستقبال زوارها خلال أيام العيد، فضلاً عن إعلان حالة الطوارئ للتيسير على المواطنين وعلاج مشاكل التكدس بها.

وكلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإلغاء كل الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان والأسماك، وعمل خطة تفصيلية طوال أيام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها.

وقال وزير الزراعة فى تصريحات صحفية اليوم، إنه تم زيادة منافذ دخول حديقة الحيوان وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب، وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير، فضلاً عن تجديد اللوحات الخاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن وجودها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية، كذلك زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة. وأشار «أبوستيت» إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن والصحة بالمحافظات والإسعاف والمطافئ، لمواجهة أى طوارئ أو أزمات والتعامل معها بسرعة، فضلاً عن وجود أمن الحديقة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة.

طرح كميات كبيرة من اللحوم وتهيئة الحدائق ومراقبة بيع تذاكر القطارات وإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء

وتقدم حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات عروض بانوراما للوِلدات الصغيرة التى ولدت خلال الشهور الماضية حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، كذلك عروض جديدة للحيوانات الجديدة الوافدة للحديقة.

وأشار إلى أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما شدد على تكثيف عمليات التفتيش والمتابعة على كل المجازر وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، حفاظاً على صحة المواطنين.

وأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه الدكتور عمرو شعت، مساعد الوزير، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم، جولة تفقدية لشبابيك حجز تذاكر القطارات بمحطة الجيزة للسكك الحديدية، لمتابعة عمليات حجز التذاكر، خاصة بعد أن دفعت هيئة السكك الحديدية بعدد 26 قطاراً إضافياً، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بإجمالى 182 ألف مقعد إضافى بدأ تشغيلها ابتداء من 15 أغسطس الحالى، وحتى يوم 31 أغسطس 2018 لرحلات الذهاب والعودة، بالإضافة إلى حصة التشغيل اليومى، حيث نقلت هيئة السكك الحديدية 2 مليون و500 ألف راكب خلال يومى 15 و16 أغسطس، على مستوى الشبكة.

وأكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك فى أكثر من 1250 مجمعاً استهلاكياً و56 شادراً بالمحافظات.

وأوضح لـ«الوطن» أنه تم توفير 2650 خروفاً بلدياً حياً، سعر الكيلو قائم 62 جنيهاً. وأبرز الأماكن التى ستتوافر بها الشوادر، مدينة السلام والمنيل وعباس العقاد والحى السابع وثكنات المعادى بالقاهرة، و6 أكتوبر وأحمد عرابى والعجوزة بالجيزة، وزنانيرى ومحرم بك ومحطة مصر بالإسكندرية.