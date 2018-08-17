فجّر مسلحون مجهولون، اليوم، أبراجًا لنقل الطاقة ذات الضغط العالي في محافظة كركوك شمالي البلاد، ما تسبب بانقطاع تام للتيار الكهربائي عن محافظة نينوي وأجزاء من كركوك.

وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، إن "مسحلين مجهولون فجروا باستخدام عبوات ناسفة برجين للطاقة فائقة الضغط (أربيل سنتر-كركوكKV400) في منطقة جغماغة جنوبي كركوك"، وأضاف العبيدي أن "المسلحين فجروا لاحقًا برجًا ثالثًا لنقل الطاقة فائقة الضغط (ملا عبد الله - الدبس) في كركوك".

وأفادت وزارة الكهرباء العراقية في بيان لها، أن "تفجير أبراج الطاقة فائقة الضغط أدى إلى انطفاء تام للطاقة الكهربائية في محافظة نينوى، وأجزاء من كركوك".

وأضافت الوزارة، أن "الفننيين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية باشروا بأعمال الصيانة لإعادة الخطوط للخدمة".