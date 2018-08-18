رئيس هيئة البيئة بالنيجر: حافظوا على الأشجار في عيد الأضحى

طالب رئيس هيئة البيئة في عاصمة النيجر "نيامي"، العقيد أوماراو ألوا، باستخدام الفحم بديلا عن خشب الأشجار في شواء اللحوم، وأكد أن السلطات ستوقف الشاحنات والحمير والإبل المحملة بالخشب في اتجاه العاصمة للحد من الإفراط في دخول كميات هائلة من خشب الأشجار إلى المدينة.

وبحسب موقع "بي بي سي" تلقى المواطنون في النيجر رسائل من السلطات المعنية بالبيئة في البلاد تدعوهم إلى عدم الإفراط في إشعال الخشب بغرض شواء اللحوم أثناء عيد الأضحى.

ويتوقع أن تشهد العاصمة نيامي، في عيد الأضحى، ذبح حوالي 400 ألف رأس من الأغنام، والتي تحتاج إلى حوالي 50 ألف طن من الخشب لشوائها وهذا يؤدي إلى حرق كمية من الخشب تصل إلى 20% من إجمالي ما يُحرق من خشب الأشجار في المدينة سنويا.

ويأتي قرار البيئة بالنيجر للحد من ظاهرة قطع الأشجار التي ينتج عنها التصحر التي كانت له آثار بالغة الضرر على النيجر.