يقدم الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية ، حلقة خاصة عن الحج وعيد الأضحى المبارك، يستضيف خلالها 3 من كبار المنشدين والمبتهلين في مصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

ويستضيف "الباز" المبتهل والمنشد جمال حسين بالإذاعة والتلفزيون والمبتهل والمنشد الديني الشيخ طارق عبدالرحمن فهمي بالإذاعة والتلفزيون والمنشد الديني إبراهيم عوض.

ويقدم المبتهل والمنشد جمال حسين بإذاعة القرآن الكريم مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية عن الحج وعيد الأضحى منها "أومرت بذبحك يا ولدي وعرفات ربي وأستار الكعبة والله ربي لا أريده سواه ومصر أجمل بقاع الأرض والشهداء".

فيما يقدم المبتهل والمنشد الديني الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي بالإذاعة والتلفزيون مجموعة أخرى من الابتهالات والأناشيد الدينية أيضا عن الحج ومنها "حمدنا ربنا وطه نبينا الغالي والروضة حلوة يا محلاها والمولى داعينا".

كما يقدم المنشد الديني إبراهيم عوض مجموعة متنوعة من الأناشيد الدينية ومنها "كعبة النور وهذا الذي في مدحه شرف وقمرون".

من ناحية أخرى قرر "الباز" تقديم حلقة أخرى غدا الأحد يستضيف فيها 3 من المنشدات المتخصصات فى فن الإنشاد الديني لتقديم حلقة استثنائية أخرى عن الحج ويوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وتشارك في الحلقة رندا عماد حمدي عبدالنبي ونعمه فتحي السيد علي وزينب عبداللطيف محمد واللاتي سيقدمن مجموعة متميزة من الأناشيد الدينية ومنها، "لبيك اللهم لبيك ووديالي سلامي يا رايح للحرم ومن نورك يا رب اهديني وكم ناشدا ومن راح الحب اشرب واسقيني ورايحه فين يا حجه وصلوا على نبينا ومولاي كتبت رحمة الناس".