تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق مصاب بطعنات في أماكن متفرقة من جسده أمام المقابر بقرية منية البندرة بدائرة مركز السنطة، وتبين تورط صديق الضحية في قتله بواسطة أداة حادة بسبب خلافات سابقة بينهما، وجرى ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة .

وتلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، يفيد بالعثور أهالي قرية منية البندر بدائرة المركز، على جثة سائق مجهولة الهوية مصابة بطعنات وملقاة وسط الزراعات على حافة إحدى الترع.

على الفور، أصدر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة العميد السعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي وضباط الأمن العام، والمقدم أحمد جعيصه، رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة، والمقدم أحمد مصلح، وكيل فرع البحث، والرائد محمد الجمل، مفتش المباحث، والرائد محمد الدهراوى، رئيس مباحث المركز، والنقباء محمد أبو سديره، ومصطفى الحو، لكشف غموض الواقعة، وتحديد الجاني .

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة للمدعو "عمر. م. م. ح"، سائق تروسيكل، مقيم سبطاس مركز طنطا، ومصاب بطعنتين بالقلب وطعنة بالجانب الأيمن وطعنة بالرقبة، ويرتدي كامل ملابسه، وتبين عدم تواجد هاتفه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المنشاوي بطنطا، والعثور على التروسيكل الخاص بالمجنى عليه بالقرب من الجثة.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة المدعو "محمد. ا. م"، 26 سنة، عامل ونش، ومقيم سبطاس مركز السنطة، والذي تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، وأكدت تحريات فريق البحث أن المتهم قام باستدراج المجنى عليه صباح يوم الاثنين الماضي بدعوى توصيله إلى محل إقامته قاصدًا قتله وسرقته وقام بالاجهاز عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فارداه قتيلا والاستيلاء على هاتفه المحمول وفشله في سرقه التروسيكل لوجود عطل فنى به، كما شوهد برفقه المجنى عليه بخط السير قبل ارتكاب الواقعة مباشره

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وظروف وملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .