أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعاتها لحالة الطقس، يوم الأحد 18 أغسطس 2018، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، بمختلف المحافظات، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة.. العظمى 35، والصغرى 25.

الإسكندرية.. العظمى 32، والصغرى 26.

بورسعيد.. العظمى 31، والصغرى 27.

الإسماعيلية.. العظمى 34، والصغرى 23.

الفيوم.. العظمى 35، والصغرى 24.

المنيا.. العظمى 35، والصغرى 24.

أسيوط.. العظمى 36، والصغرى 23.

أسوان.. العظمى 41، والصغرى 28.

الأقصر.. العظمى 40، والصغرى 27.

الغردقة.. العظمى 35، والصغرى 27.

شرم الشيخ.. العظمى 36، والصغرى 29.