أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أن الحرارة خلال أيام العيد، ستتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة، لافتًا إلى أن المواطنين سيشعرون بهذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الرطوبة.

وقال عبد العال في تصريحات لـ"الوطن"، إن الرطوبة العالية خلال إجازة العيد، سينتج عنها شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، مشيرا إلى أن تلك الشبورة ستكثر في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نِسَب الرطوبة تتراوح في السواحل الشمالية خلال أسبوع العيد ما بين 80 لـ90 في ساعات الصباح الأولى، على أن يكون نصيب القاهرة من الرطوبة من 75 لـ85%، الأمر الذي يشعر المواطنين بالحرارة رغم انخفاض معدلاتها عن الأيام الماضية.