قال مصدر مسئول بلجنة الرهبنة وشئون الأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه لم يصدر بعد قرار بتجريد الراهب فلتاؤس المقاري، المتهم بالاشتراك في قتل الإنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار.

وأضاف المصدر، غير المخول له التصريح إعلاميا، أن القرار ينتظر انطباق القوانين الكنسية التي تستلزم محاكمة الراهب أمام لجنة الانضباط الرهباني والاستماع إلى أقواله، وهو ما لم يتسن للكنيسة بعد، إذ لم تسمح حالته الصحية حينما كان يخضع للعلاج بعد محاولته الانتحار في أحد المستشفيات الخاصة ثم حجزه بمستشفى قصر العيني محبوسا على ذمة القضية.

وأشار المصدر إلى أن محاولة الانتحار واتهام الراهب تؤدي إلى التجريد من الرهبنة ولكن يتوجب على الكنيسة استيفاء الشكل القانوني المنصوص عليه في قوانينها.

وحاولت "الوطن" التواصل مع القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة ولكن لم يتسن لها الحصول على رد، وفي حالات التجريد من الرهبنة تنص القوانين الكنسية على وجوب اعتماده من البابا تواضروس شخصيا ونشره علنيا وهو ما لم يتم حتى الآن بالنسبة لقضية الراهب فلتاؤس.