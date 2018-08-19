عرض الإعلامي محمد الباز تقريرا، عبر برنامجه "90 دقيقة" على شاشة "المحور" عن حالة الطفلة مروة تامر، التي استغاثت "عمتها" بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعالجتها على نفقة الدولة.

وقالت مروة محمد، عمة الطفلة، إنها أجرت مداخلة مع إحدى القنوات طلبت فيها من الرئيس السيسي التدخل لمعالجة الطفلة، وبعد المداخلة بـ3 ساعات تلقت اتصالا من الرئاسة، وبعدها تلقت اتصالا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مضيفة: "اتبعتت عربية إسعاف للبلد فقلتلهم أنا بشيلها عادي قالوا لا الريس قال متتهنش وتيجي في عربية لحد هنا".

ووجهت عمة الطفلة الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بحالة الطفلة.

وأشار الدكتور أيمن خلاف، القائم بأعمال مدير معهد ناصر، إلى أنه تلقى اتصالا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وأخبرته أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بمعالجة الطفلة، "استقبلنا الطفلة وتم إجراء الكشف الطبي وعمل الأشعة اللازمة، وأجريت العملية ونقلت للرعاية المركزة ثم خرجت منها لاستكمال العلاج".