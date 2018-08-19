تبدأ اليوم بعثة الحج لوزارة التضامن الاجتماعي تصعيد 12445 حاجا من الجمعيات الأهلية من خلال توفير 270 أوتوبيسا بنظام الرد الواحد بالإضافة إلى 12 أوتوبيسا احتياطياً لمواجهة أي أعطال أو طوارئ، هذا وقد وتم إعداد خطة لتصعيد الحجاج من الفنادق على عرفات وفق برنامج زمني يبدأ من عصر اليوم الأحد كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تصعيد الحجاج.

وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خطة تصعيد حجاج الجمعيات لمشعر منى وعرفات واطمئنت على حالة الحجيج وتمنت لهم جميعا حج مقبولاً.

وقال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن إنه تم عمل تنسيق كامل بين الأقسام النوعية للبعثة المصرية من أجل راحة الحجاج وأضاف أن البعثة قد قامت بمعاينات دورية لمنطقة المشاعر ومطابقة الأعداد كما أن البعثة انتهت أمس من استلام مخيمات عرفات ومنى.