نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، باعتماد مشروع تقسيم أرض مصنع القمامة القديم بكفر الشيخ بحوض الزبالة الغربي غرب مدينة كفر الشيخ طبقاً للطلب المقدم من مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ.

وتلتزم الجهة طالبة اعتماد التقسيم بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابه تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، على أن تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.