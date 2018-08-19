غادر القاهرة صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متجهًا إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وبحسب بيان عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، من المقرر حضور القائد العام الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية-الروسية المشتركة والمنتدى الدولي العسكري- الفني (الجيش-2018).

كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.