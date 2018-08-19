شنت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم الأحد، حملة لضبط اللحوم منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ع.أ." 43 سنة لحيازته واستخدام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وتغيير "الاستيكرات" الخاصه بتواريخ الإنتاج والصلاحية "باستيكرات" جديده بتواريخ إنتاج وصلاحية جديدة، وضُبط بحوزته 251 كيلو لحوم مجمدة، و1000عبوة فارغة، و1000 ستيكر.

كما تم ضبط "د.ع." 39 سنة لحيازتها وعرضها للبيع لحوما مجمدة منتهية الصلاحية، وضُبط بحوزتها 129 كيلو لحوم، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.