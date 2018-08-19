قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له منذ قليل، إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستحين فى القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و 51 دقيقة.